Óscar López reconoce que no es "fácil" sacar adelante unos nuevos PGE, pero se trabajará para ello

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reconocido este lunes que no es "fácil", pero que desde el Gobierno trabajarán por sacar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Por supuesto que vamos a trabajar para sacarlos. No es fácil, pero vamos a trabajar para sacarlos", ha indicado López al ser preguntado por esta cuestión en los 'Desayunos informativos de Europa Press'.

López ha asegurado que "se debe" gobernar sin Presupuestos si es para seguir subiendo pensiones, el salario mínimo interprofesional (SMI) o combatiendo el cambio climático. "Yo defiendo, cuando toque, defenderlo, que se debe", ha expuesto.

"Lo que no puedo justificar, no justificaría nunca, es que pueda llegar a este país un gobierno que, por cierto, sería con la ultraderecha. Estamos viendo los datos. Todos lo saben, Feijóo no tira", ha indicado López, que ha asegurado que el Partido Popular (PP) va a necesitar de Vox si quieren gobernar.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

Al ser preguntado por la caída del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, López ha criticado al PP por votar en contra de la medida, que decayó la semana pasada en el Congreso tras prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts.

"Hemos visto un Partido Popular que está votando en contra de subir las pensiones, o en contra de la reducción de la jornada laboral, o en contra de la reforma laboral, nos salvo aquel diputado famoso del PP que se equivocó", ha recordado.

Para López, la formación liderada por Feijóo está votando en contra del "interés de la mayoría" y, frente a este modelo, ha recordado que el Gobierno ha trabajado y seguirá trabajando para llegar a acuerdos con todos los partidos políticos.

"No hace muchos meses nos tumbaron aquel decreto que llevaba, entre otras cosas, a la revalorización de las pensiones. Ya había en Madrid cenáculos celebrando otra vez la caída del gobierno (...). Al final, el Gobierno hizo lo de siempre, se remangó, se volvió a sentar a negociar y sacó la subida de las pensiones. Hemos gobernado, hemos avanzado, y ahí están los datos. Llegando a acuerdo con todos los partidos políticos, lo vamos a seguir haciendo", ha concluido.

Además, al ser preguntado por si dejaron sola a la ministra de Trabajo con este proyecto de ley para recortar el tiempo de trabajo, el titular de Función Pública lo ha negado y ha asegurado que el Gobierno está "cohesionado" y todos los ministros trabajan "juntos" para sacar leyes.