Agencias

Muere una anciana tras caerle encima un hombre que intentaba suicidarse en Milán

Por Newsroom Infobae

Guardar

Una mujer de 83 años ha perdido la vida en Milán después de que el domingo por la noche le cayese encima un hombre que se había arrojado desde un edificio en un aparente intento de suicidio, según han informado las autoridades.

El hombre, de 70 años, se había lanzado desde el cuarto piso e impactó contra una mujer que caminaba por la acera y falleció en el acto. En cambio, él fue evacuado con vida hacia un hospital, informa la agencia AdnKronos.

Aunque se encuentra en estado crítico, los médicos han descartado que exista riesgo de muerte. Ahora, está acusado de homicidio, según las fuentes citadas por la cadena de televisión RAI.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Óscar López reconoce que no es "fácil" sacar adelante unos nuevos PGE, pero se trabajará para ello

Óscar López reconoce que no

Urtasun tras la cancelación de la Vuelta: "Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima Eurovisión"

Urtasun tras la cancelación de

Los almacenes del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología podrán visitarse de manera extraordinaria los próximos meses

Los almacenes del Museo Nacional

'Stop Killing Games' alcanza las 1,45 millones de firmas y espera su verificiación para llevar la petición a la UE

Infobae

Atendidas 11 personas, 4 de ellas evacuadas al hospital, tras arder una nevera en un piso de Santiago

Atendidas 11 personas, 4 de