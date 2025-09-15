Agencias

Movimiento contra la Intolerancia detecta "crispación" tras las protestas propalestinas de la Vuelta en Madrid

Por Newsroom Infobae

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha asegurado que han detectado "crispación" tras las protestas propalestinas que tuvieron lugar este domingo durante la Vuelta Ciclista de España, en Madrid.

"Sí, nosotros lo hemos detectado. No solo crispación por parte de los que hicieron esa manifestación con conductas agresivas y violentas a lo largo de toda la ciudad, sino por los propios seguidores del deporte, del ciclismo, como hemos podido observar con figuras referentes, como Perico Delgado y muchos otros", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha explicado que la gente del deporte interpreta que lo sucedido en Gaza y la Vuelta Ciclista son "cuestiones diferentes", que los ciclistas "no tienen ninguna responsabilidad" y que lo que se ha hecho es un "boicot" que "vulnera la legalidad".

Igualmente, ha agregado que el Movimiento ha recibido "muchos comentarios de reproche" sobre lo sucedido. "En general, dicen que se puede protestar, se puede ejercer la libertad de expresión sin necesidad de recurrir a dañar a nadie y sin necesidad de recurrir a acciones que son ilegales", ha explicado sobre el contenido de estos mensajes.

Las protestas propalestinas provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de la edición de 2025 de la Vuelta Ciclista con final en el centro de Madrid.

