Marta Perarnau: "Sólo juntas podremos construir un fútbol femenino más fuerte, más seguro y más humano"

La Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO) celebró este lunes su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Electoral donde aparte de varias medidas se formalizó también la llegada a la presidencia de Marta Perarnau, que dejó claro que la unidad es el camino para "construir un fútbol femenino más fuerte, más seguro y más humano".

El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, bajo el lema 'De futbolistas para futbolistas, el cambio continúa', fue el escenario donde se celebró esta asamblea donde se aprobaron modificaciones estatutarias, se presentaron los datos económicos y el plan general de actuación, y se dio luz verde al nuevo Reglamento Electoral que regirá los futuros procesos internos de la asociación, según informó el sindicato en su página web.

Entre los acuerdos adoptados destacan la aprobación del propio Reglamento Electoral, la validación de las cuentas anuales de 2023 y 2024, así como de los presupuestos para 2026, se acordó la reducción de las cuotas de las afiliadas y se aprobaron cambios en los estatutos, incluyendo el traslado del domicilio fiscal y el nombramiento de Amanda Gutiérrez como Presidenta Honorífica.

La abogada, fundadora de FUTPRO en el año 2021, anunció el pasado mes de agosto que no se presentaría a las elecciones y su puesto será ahora para la exfutbolista Marta Perarnau, la única candidata que se presentó para liderar el sindicato mayoritario del fútbol femenino.

"FUTPRO es un sindicato de las futbolistas y para las futbolistas, creado para que nuestras reivindicaciones sean respetadas y que podamos decidir sobre nuestro propio futuro, y eso es lo que yo quiero seguir defendiendo. Sólo juntas, escuchándonos y apoyándonos, podremos construir un fútbol femenino más fuerte, más seguro y más humano", remarcó la nueva presidenta.

Por su parte, Gutiérrez reconoció que se cerraba "una etapa muy importante". "Me siento especialmente orgullosa de haber sido siempre fiel a mis principios, de haber dejado un sindicato cien por cien independiente y de haber cumplido un sueño personal. Estoy convencida de que, con el liderazgo de Marta y el apoyo de todas las futbolistas, FUTPRO seguirá creciendo y conquistando derechos", subrayó.