Agencias

Los líderes de Francia, Qatar, Egipto, Jordania, Reino Unido y Canadá se reúnen para hablar de Oriente Próximo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado este lunes una reunión por videconferencia con los principales líderes políticos de Reino Unido, Canadá, Egipto, Jordania y Qatar para hablar de los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y preparar la conferencia sobre la solución de dos Estados que tendrá lugar el lunes en la ONU.

El Elíseo ha enmarcado estos contactos en los recientes bombardeos israelíes sobre Qatar y en la necesidad de seguir avanzando para un alto el fuego y la entrada masiva de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, al tiempo que ha abogado de nuevo por la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás.

El objetivo de París es que las partes trabajen en último término en aras de "una solución política" que responda a "las aspiraciones legítimas de israelíes y palestinos". Con este fin, Macron ha promovido junto a Arabia Saudí una reunión de alto nivel en la ONU que plantea para los palestinos un Estado propio reconocido como tal por la comunidad internacional.

El Gobierno israelí, en cambio, ha cuestionado este tipo de iniciativas, al considerar que no responden a los intereses políticos y de seguridad de Israel y que suponen una "recompensa" para Hamás, principal responsable de los atentados del 7 de octubre de 2023.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Leticia Dolera presenta 'Pubertat': "La educación sexual no es enseñar a masturbarse a un niño de cinco años"

Leticia Dolera presenta 'Pubertat': "La

Hilos magnéticos invisibles unen el joven sistema solar TW Hyadre

Hilos magnéticos invisibles unen el

Dennis Schröder mantiene el dominio de los NBA europeos en el MVP del Eurobasket

Dennis Schröder mantiene el dominio

Google ampliará Scam Detection para alertar sobre notificaciones de mensajes de apps de terceros

Google ampliará Scam Detection para

Spotify deja atrás la reproducción aleatoria y permite buscar y reproducir canciones en la versión gratuita

Spotify deja atrás la reproducción