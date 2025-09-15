Los líderes de Francia, Qatar, Egipto, Jordania, Reino Unido y Canadá se reúnen para hablar de Oriente Próximo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado este lunes una reunión por videconferencia con los principales líderes políticos de Reino Unido, Canadá, Egipto, Jordania y Qatar para hablar de los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y preparar la conferencia sobre la solución de dos Estados que tendrá lugar el lunes en la ONU.

El Elíseo ha enmarcado estos contactos en los recientes bombardeos israelíes sobre Qatar y en la necesidad de seguir avanzando para un alto el fuego y la entrada masiva de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, al tiempo que ha abogado de nuevo por la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás.

El objetivo de París es que las partes trabajen en último término en aras de "una solución política" que responda a "las aspiraciones legítimas de israelíes y palestinos". Con este fin, Macron ha promovido junto a Arabia Saudí una reunión de alto nivel en la ONU que plantea para los palestinos un Estado propio reconocido como tal por la comunidad internacional.

El Gobierno israelí, en cambio, ha cuestionado este tipo de iniciativas, al considerar que no responden a los intereses políticos y de seguridad de Israel y que suponen una "recompensa" para Hamás, principal responsable de los atentados del 7 de octubre de 2023.