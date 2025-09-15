López sobre Israel en Eurovisión: "Tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que "no hay las condiciones" para que Israel participe "con normalidad" en eventos como el Festival de Eurovisión mientras continúe la ofensiva bélica en Gaza. "Tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer", ha añadido.

Así lo ha indicado este lunes el ministro en un desayuno informativo de Europa Press, al ser preguntado sobre la presencia de Israel en la próxima edición del concurso europeo y si España debería participar en caso de que el país siga admitido.

"Yo creo que tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer. Hemos visto lo que ha pasado en la Vuelta ciclista", ha manifestado el ministro en alusión a las protestas propalestinas que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de la edición de 2025 con final en el centro de Madrid.

Desde su punto de vista, "no hay las condiciones para que, mientras esté ocurriendo, Israel participe con normalidad en estos acontecimiento".

En este escenario, Óscar López ha indicado que "toda la política exterior del Gobierno es competencia del ministro de Asuntos Exteriores (José Manuel Albares) y del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, y ha dicho estar "seguro que en próximas fechas habrá nuevos anuncios".

El ministro también ha puesto en valor las medidas adoptadas por el Ejecutivo, entre ellas, impedir la entrada en España de dirigentes del Gobierno de Israel, el embargo de armas o la ampliación de la contribución española a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). "España está a la cabeza", ha subrayado.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este lunes que le "preocupa" y le "ocupa" la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión 2026. "Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima edición de Eurovisión", ha defendido.

Urtasun se ha expresado así en una entrevista RNE, recogida por Europa Press, tras las protestas propalestinas que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de la edición de 2025 con final en el centro de Madrid.

El titular de la cartera de Cultura ha abogado por que los eventos culturales y deportivos "no blanqueen el genocidio". "He sido muy claro a lo largo de esta última semana alrededor de esta cuestión y también creo, de una manera muy clara, que igual que ya lo han hecho Irlanda, Eslovenia, Islandia y también los Países Bajos, si no logramos expulsar a Israel, España no debe de participar", ha insistido.

El pasado viernes la cadena pública televisiva de Países Bajos, AVROTROS, se sumaba a las de Eslovenia, Islandia e Irlanda, condicionando su presencia en el Festival de Eurovisión a la participación de Israel. En España, RTVE aun no ha tomado ninguna decisión.

Desde el pasado mes de junio, la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas, es la presidenta del Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el máximo órgano de supervisión y de toma de decisiones del certamen musical.