Líbano desmantela una red internacional de tráfico de drogas que planeaba un envío a Arabia Saudí

Las autoridades de Líbano han anunciado este lunes el desmantelamiento de una "importante" red dedicada al tráfico de drogas que operaba en varios países y que tenía planeado el envío de un cargamento de captagon a Arabia Saudí.

El ministro del Interior libanés, Ahmed al Hajar, ha afirmado que las fuerzas de seguridad han incautado 6,5 millones de pastillas de captagon y 700 kilogramos de hachís en la operación contra esta red, que contaba con operaciones en Líbano, Turquía, Jordania y Australia, antes de resaltar que el líder de la misma y varios de sus integrantes han sido detenidos.

Así, ha manifestado que la operación fue llevada a cabo "de forma profesional y discreta, en el marco de la lucha global contra la criminalidad". "La lucha contra el tráfico de drogas implica a todo el territorio libanés, sin distinción de región, identidad o confesión", ha explicado, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

Al Hajar ha recordado además que el Ejército libanés desmanteló recientemente un laboratorio usado para la fabricación de drogas y ha hecho hincapié en que la cooperación a nivel de seguridad continúa activa con países como Siria, Turquía, Jordania y Arabia Saudí para hacer frente a este tipo de redes dedicadas al narcotráfico.

