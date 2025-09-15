La Infanta Sofía, feliz y totalmente adaptada a su nueva vida universitaria en Lisboa

El pasado 8 de septiembre, hace justo una semana, la Infanta Sofía comenzaba sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el campus de Lisboa del Forward College, y era precisamente el exclusivo centro privado dependiente de la Universidad de Londres el que compartía en sus redes sociales la primera imagen de la hija menor de los Reyes Felipe y Letizia en esta nueva e ilusionante etapa, durante las actividades y dinámicas de grupo con las que dieron la bienvenida a sus nuevos alumnos.

Y una semana después de su llegada a la capital portuguesa y del arranque de las clases, Casa Real ha difundido 7 fotografías de la hermana de la Princesa Leonor, feliz y completamente integrada en su nueva vida en Lisboa.

Unas imágenes informales de carácter privado en las que la Infanta Sofía posa en diferentes enclaves de la ciudad, a la que parece haberse adaptado a la perfección tras unas largas vacaciones en compañía de su familia después de terminar el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales el pasado 24 de mayo.

Con un sencillo top negro de algodón y pantalones vaqueros de corte ancho, la nieta del Rey Juan Carlos mira directamente a la cámara con una sonrisa desde lugares tan emblemáticos como el Monasterio de los Jerónimos (que visitó la Princesa de Asturias en su primer viaje oficial en solitario, precisamente a Portugal), o en uno de los miradores de la parte alta de la ciudad al atardecer, ya con una cazadora de color rojo debido a la bajada de temperaturas durante la puesta de sol.

En otra de las instantáneas, en la que Sofía sale de espaldas, se la ve con una falda larga en color azul celeste paseando por las calles empedradas del centro de Lisboa en compañía de sus compañeras de clase, con las que parece haber hecho muy buenas migas.

Y por último, vemos a la hija de sus Majestades durante alguna de sus clases en el Forward College, escuchando con atención las explicaciones de su profesor en una mesa ovalada en la que hay varios alumnos más, luciendo un top blanco con escote bardot, y su larga melena rubia suelta.

Un carrusel de imágenes con el que Zarzuela ha querido revelar cómo ha sido la primera semana de la infanta Sofía en Lisboa. Unos días intensos en los que ha tenido tiempo tanto de familiarizarse con sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, como con la ciudad que se convertirá en su hogar este curso.