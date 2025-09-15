Agencias

La Fiscalía de Rusia pide penas de entre 9 y 14 años de prisión para las componentes de la banda Pussy Riot

La Fiscalía de Rusia ha pedido este lunes penas de entre 9 y 14 años de prisión para las componentes de la banda de punk rusa Pussy Riot por difundir información "falsa" sobre las Fuerzas Armadas en plena invasión de Ucrania.

"Pedimos que Alina Petrova, Diana Burkot, Olga Borisova, Taso Pletner y Maria Aliojina sean halladas culpables de violar el artículo 207.3 del Código Penal por difundir información falsa", ha indicado la Fiscalía, que ha solicitado 14 años para Aliojina, 13 para Pletner y nueve para Borisova, Burkot y Petrova.

Asimismo, ha instado a restringir el acceso a Internet de todas las miembros del grupo durante un periodo de cinco años. Además, ha aclarado que las investigaciones apuntan a que Aliojina, Borisova, Burkot y Pletner publicaron una serie de informaciones sobre las fuerzas rusas de forma deliberada.

"Este material también fue difundido a través de otras páginas de Internet. Además, en 2024, durante una protesta en Múnich, gritaron eslóganes que contenían información falsa sobre la destrucción de infraestructuras civiles por parte del Ejército ruso en Maripol", recoge el texto, según informaciones de la agencia rusa de noticias TASS.

Las acusadas se encuentran en la lista de busca y captura de las autoridades rusas, que insisten en la importancia de que sean detenidas, si bien todas ellas se encuentran fuera del país desde que comenzó la guerra hace ya tres años.

EuropaPress

