La Casa Real muestra sus condolencias por el fallecimiento de Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno

La Casa Real ha transmitido sus condolencias por el fallecimiento del exdelegado del Gobierno en Cantabria Agustín Ibáñez, que murió el pasado viernes a los 72 años tras sufrir un infarto cuando conducía su moto por la CA-455 en San Mamés de Meruelo.

Las condolencias por el fallecimiento de Ibáñez han sido transmitidas por la Casa de Su Majestad el Rey a la Delegación del Gobierno en Cantabria para que se las traslade a los familiares del fallecido.

La Delegación del Gobierno informó el pasado sábado del suceso en el que murió quien estuviera al frente de la misma entre 2004 y 2011 y, desde entonces, numerosas personalidades, principalmente del mundo de la política, han expresado su pésame.

De hecho, la Delegación decidió abrir de forma extraordinaria el domingo para recordar a Ibáñez.

El funeral con cenizas se celebra esta tarde, a partir de las 17.30 horas, en la Iglesia Parroquial Santa María del Puerto de Santoña y acto seguido será el entierro en el cementerio del municipio.

