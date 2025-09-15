Kodak lanza Charmera, una minicámara digital que se puede llevar en un llavero y se inspira en un modelo de los años 80

Kodak ha lanzado Charmera, una minicámara digital que se puede llevar en un llavero que está inspirada en la Kodak Fling, su primera cámara desechable icónica que lanzó en 1987, y que permite hacer fotos y grabar vídeos.

La compañía estadounidense especializada en equipamiento de fotografía ha presentado un nuevo modelo de cámara desechable que pesa tan sólo 30 gramos y tiene unas dimensiones de 58 milímetros de ancho, 24,5 de alto, 20 de profundidad.

Se trata de la Kodak Charmera, una minicámara digital que se puede llevar en un llavero y ofrece la posibilidad de capturar imágenes de 1,6 MP con una resolución de 1440 x 1080, mientras que para grabar vídeos permite hasta 30 fotogramas por segundo, según se especifica en su página web.

En el modo de fotografía están disponibles marcos personalizados de Kodak, así como filtros 'vintage' y sello de fecha, y también facilita la transferencia de archivos mediante el cable USB-C, que viene incluido.

Otras especificaciones de la Kodak Charmera son que permite usar una tarjeta Micro SD con una capacidad que va desde 1 GB hasta 128 GB, así como que incorpora una batería recargable de 200 mAh.

Este modelo está inspirado en la primera cámara desechable de la compañía, Kodak Fling, que se lanzó en 1987 con el objetivo de "promover la sencillez de la fotografía 'apunta y dispara'".

En concreto, esta cámara mini forma parte de una colección en la que hay hasta siete estilos 'retro', incluyendo una edición secreta transparente que permite ver su interior, que vienen dentro de una caja sorpresa. Cada caja individual contiene un modelo aleatorio, por lo que el comprador no sabrá la que le ha tocado hasta que la abra.