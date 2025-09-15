Junts avisa al PSOE de que "pasarán cosas" si no alinea discursos en Cataluña, Madrid y Suiza

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha avisado este lunes al PSOE de que "pasarán cosas" si no alinea discursos y estrategias en Cataluña, Madrid y Suiza, y que ello se empezará a ver en el Debate de Política General (DPG) del Parlament del 7, 8 y 9 de octubre.

"Puigdemont ya dijo hace semanas que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora y, posiblemente, empezarán a pasar en el marco del Debate de Política General del Parlament porque no se puede construir en Suiza y destruir en Cataluña", ha destacado en rueda de prensa desde Waterloo (Bélgica), en el marco de unas jornadas de trabajo del grupo en el inicio del curso parlamentario.

Según Sales, no tolerarán más que el PSC "torpedee el espíritu del acuerdo de Bruselas con votaciones en el Parlament de la mano de PP y Vox", y por ello defienden que el DPG debe servir para terminar con lo que consideran un doble discurso de los socialistas en Barcelona y Madrid.

"En caso contrario se habrá acabado el tiempo desde Junts con los socialistas. O alinea el discurso, la estrategia y la triangulación Suiza-Cataluña-España o no habrá más camino que recorrer en esta dirección", ha advertido.

Al pedirle que concretara el significado de dicha advertencia, Sales ha explicado que, en el transcurso del DPG, utilizarán las propuestas de resolución para tejer cuestiones relacionadas con el programa electoral de Junts y también con el acuerdo de Bruselas, y que quieren generar unas mayorías necesarias en la Cámara catalana "que sean coherentes con esta triangulación".

"O triangulamos bien estas tres cuestiones o desde Junts deberemos tomar una decisión", ha insistido Sales, tras reclamar a los socialistas un mismo discurso en todas las cámaras y espacios de negociación.

Tras lamentar que el grupo deba reunirse de nuevo en Waterloo "porque la normalidad política que intentan vender los socialistas no existe", ha criticado también la situación actual de Cataluña con Salvador Illa al frente de la Generalitat.

"Cataluña no va bien desde hace tiempo, pero con el Govern del PSC aún va peor. Es el Govern de la mala gestión, de los incumplimientos, de la sumisión a Madrid y de la desnacionalización", ha resumido.

PLAN DE CHOQUE

Por ello, ha explicado que trabajan en un plan de choque "para revertir los graves problemas de país agravados por el Govern del PSC" con propuestas que tendrán como base el programa electoral de Junts y que presentarán en el marco del Debate de Política General.

"Como alternativa pasamos a la ofensiva" con iniciativas parlamentarias sobre la lengua catalana, sobre financiación y para reclamar el concierto económico, para rebajar la presión fiscal, en materia de infraestructuras y en cuestiones como vivienda, reto demográfico, estado del bienestar y cohesión territorial y social, entre otras cuestiones relacionadas con competencias y recursos que reclaman.