Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, grandes novedades en el Real Madrid para el estreno en Champions

El inglés Jude Bellingham y el francés Eduardo Camavinga son las dos principales novedades en la convocatoria del Real Madrid para su estreno en la Liga de Campeones 2025-26 este martes ante el Olympique de Marsella en la primera jornada de la Fase Liga, según informó el club.

El Real Madrid dio a conocer la lista para el duelo europeo frente al conjunto francés en el Santiago Bernabéu, con los regresos de Bellingham y Camavinga, ya recuperados de sus respectivas lesiones, como grandes novedades.

El centrocampista inglés, después de arrastrar una luxación en su hombro izquierdo desde noviembre de 2023, se operó este verano tras el Mundial de Clubes, y ahora podría reaparecer apenas dos meses después de la intervención. Por su parte, el mediocentro galo parece haber dejado atrás el esguince de tobillo sufrido el pasado mes de agosto, aunque no disputa un partido desde el mes de abril.

El técnico del conjunto madridista, Xabi Alonso, sigue sin poder contar con los lesionados Endrick, que ya ha trabajado parcialmente en algún entrenamiento, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger, por sendas roturas musculares.

Así, la lista la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González; los defensas Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Dean Huijsen; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Dani Ceballos; y los delanteros Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.