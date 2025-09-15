Agencias

Javier Barden acude a los Emmy con una kufiya al cuello en favor del pueblo palestino

Por Newsroom Infobae

Guardar

Horas después de que la protesta de miles de personas que colapsaron el centro de Madrid para denunciar el genocidio que está sufriendo la población de la Franja de Gaza (Palestina) obligase a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, Javier Bardem ha vuelto a demostrar su compromiso con las causas sociales lanzando una comentadísima reivindicación en la alfombra roja de la 77ª edición de los Premios Emmy.

Nominado a mejor actor secundario por su papel en la miniserie 'Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez', el actor se convirtió en uno de los protagonistas de los galardones a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense al aparecer en el photocall del Peacock Theater de Los Ángeles luciendo en el cuello una kufiya, el emblemático pañuelo palestino, para mostrar su apoyo a la población palestina, y reclamar sanciones y bloqueo al estado de Israel.

"Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio [IAGS por sus siglas en inglés] ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio. ¡Libertad para Palestina!", ha proclamado en declaraciones a 'Variety' antes de la gala, sumándose así al manifiesto firmado por más de 1800 rostros del mundo del cine en Hollywood contra Israel, entre los que se encuentran Emma Stone, Olivia Colman, o Gael García Bernal.

En nuestro país, nombres como Elena Anaya, Luis Tosar, Emma Suarez, Ana Belén o Carlos Bardem, además del marido de Penélope Cruz, han firmado el documento de 'Film Workers for Palestine' a través del cual se comprometen a no trabajar con instituciones cinematográficas o empresas israelíes "implicadas en el genocidio y el 'apartheid' contra el pueblo palestino".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Atendidas 11 personas, 4 de ellas evacuadas al hospital, tras arder una nevera en un piso de Santiago

Atendidas 11 personas, 4 de

La futbolista Savannah DeMelo se encuentra "estable" tras desplomarse durante un partido

La futbolista Savannah DeMelo se

La Fiscalía insiste en tipificar el petaqueo para narcolanchas como delito: "Está en aumento y es un peligro"

La Fiscalía insiste en tipificar

Continúan las retenciones esta mañana en los controles de Madrid-Barajas en la segunda jornada de huelga

Continúan las retenciones esta mañana

López afea a Ayuso su "falta de transparencia" en migración y pide datos del reparto de menores migrantes en Madrid

López afea a Ayuso su