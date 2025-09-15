Javier Barden acude a los Emmy con una kufiya al cuello en favor del pueblo palestino

Horas después de que la protesta de miles de personas que colapsaron el centro de Madrid para denunciar el genocidio que está sufriendo la población de la Franja de Gaza (Palestina) obligase a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, Javier Bardem ha vuelto a demostrar su compromiso con las causas sociales lanzando una comentadísima reivindicación en la alfombra roja de la 77ª edición de los Premios Emmy.

Nominado a mejor actor secundario por su papel en la miniserie 'Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez', el actor se convirtió en uno de los protagonistas de los galardones a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense al aparecer en el photocall del Peacock Theater de Los Ángeles luciendo en el cuello una kufiya, el emblemático pañuelo palestino, para mostrar su apoyo a la población palestina, y reclamar sanciones y bloqueo al estado de Israel.

"Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio [IAGS por sus siglas en inglés] ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio. ¡Libertad para Palestina!", ha proclamado en declaraciones a 'Variety' antes de la gala, sumándose así al manifiesto firmado por más de 1800 rostros del mundo del cine en Hollywood contra Israel, entre los que se encuentran Emma Stone, Olivia Colman, o Gael García Bernal.

En nuestro país, nombres como Elena Anaya, Luis Tosar, Emma Suarez, Ana Belén o Carlos Bardem, además del marido de Penélope Cruz, han firmado el documento de 'Film Workers for Palestine' a través del cual se comprometen a no trabajar con instituciones cinematográficas o empresas israelíes "implicadas en el genocidio y el 'apartheid' contra el pueblo palestino".