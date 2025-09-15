Google ampliará Scam Detection para alertar sobre notificaciones de mensajes de apps de terceros

Google trabaja en una ampliación de los filtros de llamada (Scam Detection) para incorporar la detección de posibles amenazas en las notificaciones de mensajes de aplicaciones de terceros.

Los filtros de llamada son una función de seguridad que utiliza la inteligencia artificial para detectar si hay actividad sospechosa en una llamada y avisar al usuario de que puede estar ante un intento de estafa.

Esta función está disponible para la 'app' Teléfono de Google y también para Mensajes, donde identifica patrones sospechosos en las conversaciones en tiempo real, permitiendo denunciarlas y bloquearlas.

Con Pixel 10, el filtro de llamadas también puede responder números de teléfono desconocidos en lugar del usuario para averiguar quién llama y con qué motivo y notificárselo con tiempo suficiente para que decida si quiere responder.

Próximamente, además, Scam Detection será capaz de actuar en mensajes de aplicaciones de terceros, como han descubierto en Android Authority en la actualización de Android System Intelligence para Pixel 10 (versión B.13.playstore.pixel10.801661517).

En ella, han encontrado una nueva opción de seguridad, que se puede activar con un interruptor, que ofrece alertas sobre las posibles estafas en las notificaciones de los mensajes de aplicaciones compatibles.

Esas alertas podrán informar sobre actividad sospechosas, como que contienen contenido dañino o que pueden ser un fraude, según han identificado en las líneas de código. El usuario también podrá indicar que no se trata de un intento de engaño.

Esta novedad se procesará en un entorno seguro y aislado, y mantendrá las alertas y el procesamiento privado.