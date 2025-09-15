Agencias

Envían a prisión preventiva en la ciudad italiana de Turín a un hombre investigado por yihadismo

Newsroom Infobae

La Policía de la ciudad italiana de Turín ha informado este lunes de que ha aplicado una medida cautelar de prisión a un hombre de nacionalidad tunecina que está siendo investigado por vínculos con una organización yihadista.

"Como parte de los esfuerzos para combatir el terrorismo de origen yihadista, (...) llevamos a cabo una investigación exhaustiva y compleja en el ámbito carcelario, dirigida por la Fiscalía, que resultó en la aplicación de una medida cautelar de prisión preventiva", reza un comunicado.

Las autoridades, que han indicado que el sospechoso, de unos 40 años, había vivido en Italia durante más de diez bajo un nombre falso, han explicado que "tenía vínculos con Al Qaeda, idolatraba y seguía las instrucciones de Osama bin Laden, y participaba en la organización terrorista Ansar al Sharia en Túnez".

"La investigación ha revelado que estaba dispuesto a perpetrar un atentado al ser liberado de prisión, muriendo en nombre del islam e izando la bandera islámica", han relatado, antes de hacer hincapié en que llegó a glorificar los ataques de Estado Islámico en Europa y habló de tomar las armas para imponer la sharia.

De hecho, según la Policía italiana, durante el periodo de su detención "registraron" cánticos "de propaganda islamista", que ha utilizó "para convencer a los extranjeros con los que ha compartido celda" para unirse al yihadismo

