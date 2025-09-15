El presidente filipino advierte de que no permitirá una escalada de disturbios como en Nepal e Indonesia

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, ha advertido este lunes de que las protestas de estos días por un nuevo escándalo de corrupción pueden derivar en episodios de violencia como los vividos recientemente en Indonesia y Nepal si el Gobierno no actúa contra quienes no se manifiestan de manera pacífica.

Marcos Jr ha asegurado que comprende el enfado de los filipinos y que en caso de no ser presidente, él mismo estaría en las calles manifestándose. "Claro que están enfadados. Yo estoy enfadado. Todos deberíamos estar enfadados, porque lo que está pasando no está bien", ha dicho este lunes desde la residencia oficial.

Este nuevo escándalo de corrupción en el seno de las instituciones filipinas está relacionado con la gestión de recursos públicos para políticas de prevención de inundaciones y los sobornos que habrían recibido algunos congresistas a cambio de apoyar los proyectos de las empresas contratistas.

Una investigación del Congreso ha hallado irregularidades por valor de 500.000 millones de pesos filipinos (7.400 millones de euros). "Ahora que ya lo sabe el público, ¿les culpas por salir a las calles?", se ha preguntado el presidente Marcos Jr, según recoge el diario 'Phil Star'.

El presidente filipino ha animado a sus compatriotas a salir a las calles a mostrar su rechazo, pero ha advertido de que la Policía actuará al mínimo conato de violencia que pueda surgir durante unas movilizaciones que si bien de momento han sido a pequeña escala, se espera que las próximas convocadas tengan mayor difusión.

"Expresen su opinión. Vengan, expresen sus sentimientos a estas personas y háganles rendir cuentas por las malas acciones que han tomado", ha instado el mandatario, cuyo padre, el dictador homónimo, acabó siendo derrocado tras las grandes movilizaciones por el fraude electoral de 1986 y los casos de corrupción.

Las movilizaciones más importantes hasta el momento han tenido lugar el pasado viernes, cuando unas 3.000 personas, principalmente estudiantes se manifestaron en Manila. No obstante, se espera una mayor movilización para las protestas convocadas para los próximos días, entre ellas la del 21 de septiembre, aniversario de la declaración de la ley marcial por el padre de Marcos Jr. en 1972.