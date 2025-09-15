El Plan contra el Cáncer de C-LM incluirá terapias de precisión genómica y tendrá su primer borrador a finales de año

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ha avanzado este lunes en su visita a los estands de asociaciones sociosanitarias de la Feria de Albacete que el plan integral contra el Cáncer contará con terapias de innovación basadas en precisión genómica y tendrá el primer borrador listo antes de que acabe este año.

"El plan va a desarrollar tratamientos ad hoc a todas las enfermedades, tanto para las que presentan menos casuística como para las más comunes", ha detallado Fernández, quien ha afirmado su ilusión por "aumentar la equidad en el acceso a los tratamientos" de los pacientes de la región.

El plan, según ha explicado, "ha pasado sus dos primeras fases de análisis y diagnóstico y se encuentra en este momento en una fase de planes de acción que estamos haciendo a través de grupos de trabajo" específicos para cada patología.

Fernández ha recordado que se centrarán tanto en el cáncer de adultos como en el de niños, para el cuál constituyeron hace siete años la red de expertos del Cáncer Infantil de Castilla-La Mancha, que posteriormente constituyó las dos unidades de referencia de la región, una en Albacete y otra en Toledo.

"Hace poco sacamos la estrategia de cuidados paliativos de los niños y niñas y se han creado ya en las cinco provincias las unidades correspondientes con sus consultas y asistencia domiciliaria", ha desarrollado el consejero, quien ha prometido "que no se van a quedar ahí" y "seguirán avanzando" con asociaciones y sociedades científicas en temas como la humanización de los tratamientos y cuidados paliativos.

Uno de los aspectos que ha destacado del plan será la coordinación de los hospitales de las provincias para garantizar "el mismo nivel de acceso a tratamiento, terapias específicas y homogeneidad en el diagnóstico", incluyendo la medicina genómica para mejorar la calidad del tratamiento en cada paciente.

El presidente de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion), Juan García, ha agradecido la inclusión en el Plan Integral contra el Cáncer del tratamiento de los cuidados paliativos, una noticia que coincide con el 30 aniversario de la organización.

"Por fin tenemos caras, nombres y apellidos de las personas que están llevando los cuidados pediátricos en Castilla-La Mancha", ha aclamado García, quien la ha situado como una de las principales peticiones de la asociación. "Hemos sido muy pesados con el tema. Era de vital importancia que las familias pudieran contar con estos cuidados que acarician el alma y el corazón y son fundamentales para ese proceso que tendrán que atravesar de la mano de profesionales adecuados", ha explicado el presidente de Afanion.

El consejero de Sanidad también ha valorado durante su visita a la ciudad el número de incidencias registradas durante la Feria de Albacete dentro de la estadística habitual. "Cada año atendemos a unas seiscientas personas y en esta Feria rondamos ahora mismo las quinientas", ha comentado el consejero de Sanidad, especificando que la mayoría se ha tratado de intoxicaciones etílicas y traumatismos menores que sólo en un 15% de los casos han requerido derivación hospitalaria.