El partido opositor turco CHP tacha de autócrata a Erdogan en una multitudinaria manifestación en Ankara

El Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal formación de la oposición de Turquía, ha celebrado este domingo una multitudinaria manifestación en la capital del país, Ankara, contra los procesos judiciales que enfrenta la organización, tildando de autócrata al presidente del país, Tayip Erdogan.

"Esta plaza inspira confianza en quienes son amigos y ansiedad en quienes no lo son. Todos los autócratas temen a las plazas. Los demócratas llenan las plazas. Los autócratas observan esa plaza desde sus rincones y tiemblan", ha defendido desde el escenario colocado en la plaza Tandogan el líder del CHP, Özgür Özel, denunciado por Erdogan a principios de julio por un presunto delito de insultos y amenazas después de que el opositor acusase al mandatario de autoritarismo en relación con la detención de una serie de alcaldes opositores por cargos de corrupción.

Asimismo, ha afirmado que "hay quienes se sientan en sus palacios y temen a esta plaza, y hay quienes se deleitan en esta plaza desde sus celdas de 12 metros de ancho", en alusión al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, detenido en marzo por sospechas de corrupción y condenado en julio a un año y ocho meses de cárcel por supuestos insultos al fiscal jefe de la ciudad, Akin Gurlek, a quien Ozel se ha referido como "la única esperanza" del Partido de la Justicia y el Desarrollo liderado por Erdogan.

"Los que primero establecieron un autoritarismo con elecciones ahora están ansiosos por pasar a una dictadura sin elecciones", ha declarado el líder opositor, que ha acusado al Ejecutivo de estar atacando "el legado de Atatürk, la República, la democracia, las urnas y el régimen multipartidista". "Este Gobierno no quiere democracia", ha subrayado.

Asimismo, ha apelado al resto de la oposición, subrayando que están "resistiendo juntos". El CHP "es el principal partido de la oposición, pero no es ni el jefe de la oposición ni el dueño de todo. En esta lucha, está junto a todos nuestros partidos hermanos. Hombro con hombro. Les está agradecido a todos ellos", ha destacado.

La manifestación, que según el propio Ozel ha contado con "millones" de asistentes, ha tenido lugar en la víspera de la audiencia para la anulación del caso sobre supuestas actividades corruptas en el 38º congreso del partido. Es, además, la 54ª manifestación que convoca la organización, que durante cada fin de semana ha celebrado protestas alternando diferentes provincias turcas en cada ocasión.

La oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, con el caso de Imamoglu como uno de los principales ejemplos debido a su ascendiente en la política nacional y sus aspiraciones de vencer en las urnas al actual presidente, Recep Tayyip Erdogan.