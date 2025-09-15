El opositor SPLM-IO pide una movilización de fuerzas para "un cambio de régimen" en Sudán del Sur

El opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) ha hecho este lunes un llamamiento a todos su seguidores y miembros a "usar todos los medios disponibles" para "un cambio de régimen", después de que las autoridades de Sudán del Sur anunciaran planes para juzgar por traición y crímenes contra la humanidad contra su líder, el antiguo líder rebelde y actual vicepresidente del país, Riek Machar.

"El actual régimen en Sudán del Sur no está fundamentado en el acuerdo de paz (de 2018), sino que es una cobertura para una dictadura", ha dicho el grupo, que ha indicado que "el SPLM-IO debe trabajar para lograr un cambio de régimen en Sudán y un nuevo modelo político de paz, justicia, igualdad, democracia, Estado de derecho y desarrollo".

El comunicado firmado por el presidente en funciones del SPLM-IO, Oyet Nathaniel Pierino, quien ocupa el cargo desde la detención de Machar hace cinco meses, ha resaltado que "los seguidores, los miembros de las ramas política y militar, y los ciudadanos de Sudán del Sur deben presentarse para un servicio nacional en defensa de los ciudadanos y el país y para usar todos los medios disponibles para recuperar el país y su soberanía".

El texto, publicado tras una serie de reuniones celebradas entre el 12 y el 14 de septiembre para abordar la imputación de Machar, recoge el rechazo del SPLM-IO a esta decisión, que considera contraria al acuerdo de paz de 2018, dado que además acarrea la suspensión de su cargo del antiguo líder rebelde, uno de los principales firmantes del mismo junto al presidente sursudanés, Salva Kiir.

"La suspensión del vicepresidente primero en el Gobierno Transicional de Unidad Nacional es una grave violación que pone fin totalmente a la aplicación de las cláusulas políticas y de seguridad del acuerdo", ha explicado, antes de esgrimir que el citado Ejecutivo "ha colapsado". "Su estructura y su mandato han sido destruidos y su legitimidad ha concluido", ha reseñado.

En este sentido, ha dicho que todas las acusaciones contra Machar y otros miembros del grupo opositor "están motivados políticamente" y son parte de "una caza de brujas". "No reconocemos el proceso judicial y no participaremos en juicios motivados políticamente ni ejerceremos derecho a defensa sobre miembros arrestados de forma ilegal y en contravención del acuerdo de paz", ha argumentado.

Por último, ha reclamado la liberación "inmediata e incondicional" de Machar y "todos los presos políticos". "En caso contrario, el SPLM-IO usará todos los medios disponibles para solicitar la liberación del vicepresidente primero y el resto de detenidos políticos", remacha el documento, publicado por el portavoz de Pierino, Puok Both Baluang, en su cuenta en la red social X.

El comunicado ha sido publicado apenas cuatro días después de que el ministro de Justicia sursudanés, Joseph Geng Akech, anunciara un pliego de cargos contra Machar, incluidos crímenes de lesa humanidad y terrorismo, más de cinco meses después de haber sido puesto bajo arresto domiciliario por supuestamente instigar una rebelión en el país en el marco de unos combates entre el Ejército y una milicia local activa cerca de la frontera con Etiopía.

Akech especificó que tanto Machar como otras siete personas, incluido el ministro de Petróleo Puot Kang Chuol, estaban acusados de tener relación con los ataques de la milicia Ejército Blanco en el estado de Alto Nilo. Las autoridades acusaron al SPLM-IO --integrado en el Gobierno de unidad tras el acuerdo de paz de 2018-- de apoyar a este grupo, algo negado por la formación.

La crisis tiene lugar después de que Kiir promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.