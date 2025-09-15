El mercado transaccional de México aumentó un 23% su importe hasta agosto de 2025, según TTR Data

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta agosto de este ejercicio, entre anunciadas y cerradas, un total de 176 fusiones y adquisiciones por un importe agregado de 15.419 millones de dólares (13.111 millones de euros), lo que supone un descenso del 33% en el número de operaciones y un alza del 23% en su valor respecto al mismo período de 2024.

Solo en agosto se han registrado 18 transacciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe de 855 millones de dólares (726 millones de euros), según el último informe mensual de TTR Data.

Por sectores, el ámbito de la industria específica de software, en conjunto con el correspondiente a internet, software y servicio IT, han sido los más activos del ejercicio con 24 y 18 transacciones, respectivamente.

Respecto al mercado transnacional, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos con ocho operaciones hasta el octavo mes del ejercicio, mientras que Jamaica y República Dominicana destacan por valor con 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros) en cada país.

Asimismo, Estados Unidos y España son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en México con 47 y 13 operaciones, respectivamente, si bien España lidera por valor con 4.390 millones de dólares (3.733 millones de euros).

PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL Y ASSET ACQUISITIONS

Hasta agosto, se han contabilizado un total de 13 transacciones de 'private equity' por 55 millones de dólares (46 millones de euros), unas cifras que suponen un recorte del 67% en el número de operaciones y del 95% en su valor, en términos interanuales.

Al mismo tiempo, el mercado de 'venture capital' sumó 51 transacciones hasta agosto por 858 millones de dólares (729 millones de euros), lo que implica un descenso del 20% en el número de operaciones y del 13% en su valor respecto al mismo período del año anterior.

Por otra parte, en el segmento de 'asset acquisitions' se registraron 31 transacciones hasta el octavo mes del ejercicio por 2.547 millones de dólares (2.166 millones de euros), lo que representa una disminución del 43% en el número de operaciones y un aumento del 108% en su valor, en términos interanuales.