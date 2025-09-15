El embajador de Noruega en México alerta sobre la fragilidad de la paz mundial

Ciudad de México, 15 sep (EFE).- El embajador de Noruega en México, Dag Nylander, advirtió que “la paz mundial es frágil” y urgió a reforzar el sistema multilateral ante el aumento de conflictos y riesgos globales.

En una conferencia magistral durante la Primera Semana Nacional de Cultura de Paz. Sembramos diálogo, cosechamos paz, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que los facilitadores deben entrar a los procesos “con humildad” y que conflictos locales pueden escalar y “tocar a todo el planeta”.

En este sentido, el embajador noruego en el país señaló como prioridades reducir el tráfico de drogas y de armas, así como atender la migración y las enfermedades.

Nylander destacó que la guerra en Europa, “con el ataque de Rusia a Ucrania”, supone “una afronta a todo lo que hemos trabajado en el multilateralismo, el respeto a otras naciones, el derecho internacional”.

Afirmó que México ha tenido “un liderazgo significativo” junto con Noruega para impulsar reformas que hagan más eficaz a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al sistema multilateral frente a “guerras peligrosas en diversas partes”.

El diplomático, quien participó en las negociaciones del pacto de paz en Colombia entre el Estado y las FARC en 2016, recalcó que el trabajo de un negociador debe ser “imparcial, pero no neutral”.

Explicó que en la mesa colombiana, cuando surgió el tema de secuestros, “tuvimos públicamente una voz clara sobre esa inaceptable práctica. Entonces, nuestra participación es imparcial, no neutral en temas importantes”.

Advirtió que un acuerdo es “algo escrito en un papel”, pero su implementación exige “hacerlo realidad”; lo cual también reconoció “es un desafío en todos los ámbitos.

“La implementación de un acuerdo (…) depende del nivel de soporte que tenga el proceso”, pues al materializar compromisos “las partes enfrentan una realidad política complicada”.

Sobre el arranque de cualquier negociación, apuntó la dificultad de “llevar a la gente, de dos o más partes en conflicto, a una mesa garantizando su seguridad física y jurídica, y convencerla para que tomen la decisión de optar por el diálogo en lugar de una lucha armada”.

Nylander también llamó a incorporar a las mujeres, pues recordó que en muchos países los espacios de decisión siguen dominados por hombres, tanto en gobiernos como en fuerzas armadas.

El embajador elogió la iniciativa de la UNAM y pidió a la juventud “estar presentes por todos lados y alzar su voz para crear una sociedad pacífica y con participación real”. EFE