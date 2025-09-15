El Ejército israelí ataca una de las torres residenciales más altas de la ciudad de Gaza

El Ejército israelí ha llevado a cabo un ataque con misiles contra la torre residencial Ghefari, una de las más altas de la ciudad de Gaza, debido a la supuesta presencia de "infraestructura terrorista" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en su interior.

"Instalaron equipos de recopilación de inteligencia en el edificio y establecieron puestos de observación para supervisar la ubicación de los soldados israelíes en la zona y promover complots terroristas contra el Estado de Israel y nuestras fuerzas", ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales.

El Ejército israelí ha asegurado que han tomado medidas "para reducir al máximo" los daños contra la población civil, incluyendo un aviso de evacuación, la utilización de "armas de precisión", así como "información de Inteligencia adicional".

Poco antes, el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avichai Adraee, había emitido una orden de evacuación en la zona y había pedido a la población que se desplazase "inmediatamente" hacia la zona humanitaria de Al Mawasi ante el "inminente" ataque.

Vídeos publicados por medios palestinos muestran el bombardeo contra el edificio residencial y su posterior derrumbe. Esto se produce además después de que tres personas hayan muerto en un ataque registrado cerca de una rotonda contra tiendas de campaña en el barrio de Tel al Haua, en el suroeste de la ciudad de Gaza.

El Ejército israelí lleva varios días perpetrando ataques "de precisión" contra infraestructuras terroristas que supongan una "amenaza directa a sus fuerzas" y ha atacado ya numerosos edificios residenciales en el enclave palestino, donde han muerto ya más de 64.900 palestinos desde que se inició la ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023.