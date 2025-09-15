Agencias

El brote de cólera en Darfur (Sudán) deja ya a más de 450 muertos y 11.700 casos desde junio

Por Newsroom Infobae

El brote de cólera declarado en junio en la región sudanesa de Darfur, en el oeste del país, ha dejado ya al menos 454 muertos y 11.733 casos, según las últimas estimaciones de la ONG de la Coordinación General de Campamentos de Personas Desplazadas y Refugiados.

La ONG avisa que el brote se está acelerando a un ritmo alarmante, con 25 fallecidos en las últimas 48 horas, doce el sábado y trece más el domingo.

La zona más afectada es la de Tauila, a unos 60 kilómetros de la ciudad de El Fasher, la capital de Darfur Norte. En Tauila se han contabilizado 5.417 casos y 78 muertes. Solo el domingo se registraron 58 nuevos casos, ha explicado un portavoz del grupo, Adam Regal, citado por el diario 'Sudan Tribune'.

La enfermedad se extiende además por otras zonas de Darfur como Yebel Marra, Zalingei o Nyala, cebándose especialmente en los campamentos de desplazados que han huido de los combates en El Fasher.

El brote ocurre en medio de la devastadora guerra que comenzó en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que ha alimentado los históricos conflictos comunitarios en Darfur.

Las RSF están a punto de hacerse con el control de los puntos neurálgicos de la región entera si finalmente completan su conquista de la capital histórica de Darfur, que llevan asediando desde hace meses.

EuropaPress

