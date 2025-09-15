EHAA rechaza que los vinos con hasta 6 grados se etiqueten como 'bajos en alcohol': "Es peligrosamente engañoso"

La Alianza Europea de la Salud sobre el Alcohol (EHAA, por sus siglas en inglés) ha rechazado la propuesta de la Unión Europea (UE) de etiquetar los vinos con hasta un seis por ciento de alcohol como 'bajos en alcohol', señalando que esto "es peligrosamente engañoso".

"No existe un nivel seguro de consumo de alcohol; esta terminología socava tanto las directrices clínicas como la confianza del consumidor", ha afirmado el profesor Frank Murray, en representación de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL, por sus siglas en inglés), parte de la EHAA.

Esta fue una de las propuestas incluidas en el paquete legislativo destinado a mejorar la competitividad y la innovación en el sector vitivinícola que el Consejo de la Unión Europea adoptó el 19 de junio.

Para la EHAA, describir el vino con un seis por ciento de alcohol por volumen como 'bajo en alcohol' no solo es inexacto, sino que crea una falsa impresión de seguridad, socava los esfuerzos de prevención del cáncer y debilita las protecciones de salud pública establecidas desde hace décadas.

Frente a este término, la coalición formada por 21 organizaciones de salud europeas ha apuntado que existe una alternativa, 'alcohol reducido', que considera "objetiva, justa y coherente" y que ya se ha aplicado durante mucho tiempo en toda la UE a otros alimentos y bebidas.

Desde la EHAA, han recordado que el alcohol es un carcinógeno del Grupo 1 relacionado con al menos siete tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama, colorrectal y de hígado. Cada año, 239.530 muertes en la UE son atribuibles al alcohol, lo que supone alrededor del cinco por ciento del total de fallecimientos, con un coste económico anual estimado en 125.000 millones de euros.

"Hay pocas áreas en la salud pública donde la evidencia es tan clara como en el caso del alcohol: los daños están bien documentados, la carga es enorme, el coste financiero es insostenible y existen soluciones. La prevención no solo es posible, sino esencial", ha aseverado la doctora Monica Tiberi , en representación de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés).

En este contexto, la EHAA ha instado al Parlamento Europeo a prohibir el uso de 'bajo contenido alcohólico' para bebidas con una graduación alcohólica superior al 1,2 por ciento y exigir en su lugar el uso de 'alcohol reducido'.

ETIQUETADO DIGITAL

Otra de las propuestas de la UE en esta materia es la de permitir los códigos QR como único método de etiquetado para proporcionar advertencias sanitarias e información sobre ingredientes. Según ha apuntado la EHAA, hay investigaciones que muestran que menos del 0,1 por ciento de los consumidores escanean estos códigos, mientras que los adultos mayores, los grupos de bajos ingresos y quienes no tienen teléfonos inteligentes corren el riesgo de ser excluidos por completo.

"Todo consumidor tiene derecho a conocer los riesgos del alcohol para la salud. Las advertencias claras en la etiqueta y la información nutricional -no los enlaces digitales ocultos- son esenciales para una elección informada y un acceso equitativo a la información", ha indicado el doctor José Miguel Bueno Ortiz, representante de World Family Doctors (WONCA) Europa.

Así, la alianza ha instado a los miembros del Parlamento Europeo a modificar el Paquete sobre el vino de la UE añadiendo a su petición frente al etiquetado 'bajo contenido alcohólico' otra en la que exige que en los envases se incluya un etiquetado claro sobre el contenido de alcohol, las advertencias sanitarias, los ingredientes y la información nutricional.

En la misma línea, ha reclamado que este paquete legislativo esté alineado con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y el Plan de Acción Mundial sobre el Alcohol de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que se proteja el derecho de los Estados miembro a introducir medidas de control del alcohol más estrictas cuando esté justificado por pruebas de salud pública.

"Las estrategias de salud pública deben ser coherentes, estar basadas en la evidencia y comunicarse con claridad si queremos reducir los cánceres prevenibles y otras enfermedades no transmisibles en Europa", ha finalizado el director de Políticas Públicas de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés), Jean-Yves Blay.