EEUU dice que la población de Nicaragua "merece el restablecimiento de la democracia" en el país

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que la población de Nicaragua "merece el restablecimiento de la democracia" el país y ha expresado su apoyo a los llamamientos para "una Nicaragua libre, justa y democrática", en medio de las denuncias por la deriva represiva en la nación centroamericana.

"Los nicaragüenses en su patria y los que se vieron forzados al exilio merecen la restauración de la democracia en su querida nación", ha dicho el jefe de la diplomacia estadounidense en un mensaje publicado con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia.

"Estados Unidos continuará apoyando sus demandas de una Nicaragua libre, justa y democrática para que puedan volver a vivir sin temor a persecución o represalias", ha manifestado, en línea con las críticas de Washington al presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

La oposición y diversas organizaciones civiles han denunciado una deriva antidemocrática en el país, agudizada tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos y se han visto seguidas de detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas y privación de nacionalidad, así como la cancelación de las actividades de numerosas ONG y universidades que fueron el foco de las manifestaciones antigubernamentales.