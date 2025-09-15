Eclipse solar del 21 de septiembre: ¿Dónde se podrá ver?

El último eclipse solar de 2025 tendrá lugar el 21 de septiembre, justo un día antes del equinoccio. El eclipse solar parcial será visible desde Nueva Zelanda, la Antártida y el Pacífico Sur.

Aunque no es un eclipse total, se trata de un eclipse parcial profundo, en el que la Luna cubrirá hasta el 86% del Sol. Las estaciones de investigación del sur de Nueva Zelanda y la Antártida disfrutarán de las mejores vistas, mientras que algunas islas del Pacífico también podrán disfrutar de este espectáculo, informa Space.com.

Esta inusual coincidencia significa que el eclipse ocurre justo antes del equinoccio de septiembre, cuando el Sol cruza el ecuador celeste, marcando el inicio de la primavera en el hemisferio sur y el otoño en el norte.

Un eclipse solar es el fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra. Esto ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Dicha alineación coincide con la Luna nueva e indica que la Luna está muy cerca del plano de la eclíptica. Los eclipses pueden ser totales, si la luz solar es totalmente ocultada por la Luna, anulares y parciales, si solo una parte del Sol es tapado.