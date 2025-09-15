Agencias

Detenidos dos bielorrusos tras la intercepción de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Polonia

Por Newsroom Infobae

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado este lunes la detención de dos ciudadanos bielorrusos tras la interceptación de un dron que estaba sobrevolando edificios gubernamentales en la capital polaca, Varsovia.

"El Servicio de Protección Estatal ha neutralizado recientemente un dron que operaba sobre edificios gubernamentales (calle Parkova) y el Palacio Belwederski. Dos ciudadanos bielorrusos han sido detenidos. La Policía está investigando las circunstancias del incidente", ha informado a través de su perfil en la red social X.

Estos hechos tienen lugar en el marco de las recientes tensiones entre Varsovia y Minsk, cuyas fronteras están cerradas con motivo de las maniobras militares conjuntas entre Bielorrusia y Rusia.

Además, la semana pasada el propio Tusk informó de la detención de un supuesto espía bielorruso y la expulsión de un diplomático, también bielorruso, involucrado en una red de espionaje en Europa.

