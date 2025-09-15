Dennis Schröder mantiene el dominio de los NBA europeos en el MVP del Eurobasket

El base alemán de los Sacramento Kings, Dennis Schröder, fue nombrado este domingo como 'MVP' del Eurobasket que su selección le ganó en la final a Turquía (88-83), un galardón personal que amplía el poder de los jugadores europeos de la NBA en la mayor competición del baloncesto continental, que no ve un jugador que no milite en la liga estadounidense como el mejor del torneo desde el escolta español Juan Carlos Navarro en 2011.

La NBA sigue dominando también el baloncesto europeo y este Eurobasket 2025 no ha hecho más que refrendar esta premisa. Los cinco jugadores que han conformado el quinteto ideal del campeonato (Dennis Schröder, Franz Wagner, Giannis Antetokounmpo, Alperen Sengun y Luka Doncic) militan en la considerada mejor liga del mundo y el jugador nombrado 'MVP' del torneo continental lleva siendo NBA de manera continuada durante las últimas cinco ediciones.

Para encontrar el último 'MVP' del Europeo que no jugaba en la NBA hay que remontarse al 2011, cuando el escolta español Juan Carlos Navarro, leyenda del Barça, firmó una semana fantástica en la fase final del torneo, con 26 puntos ante Eslovenia en cuartos, 35 contra Macedonia en semifinales y 27 frente a Francia en la final, para terminar ganando el segundo Eurobasket de la selección española y sobresalir en un equipo que tenía también a Pau Gasol. Ambos acabaron en el quinteto ideal de aquel campeonato.

Desde entonces, este galardón ha recaído en el francés Tony Parker (2013/San Antonio Spurs), el español Pau Gasol (2015/Chicago Bulls), el esloveno Goran Dragic (2017/Miami Heat), el español Willy Hernangómez (2022/New Orleans Pelicans) y el mencionado Dennis Schröder, que ha fichado por los Kings tras terminar la temporada con los Pistons.

Y si ampliamos las miras a todo el siglo XXI, solo hay otro caso de jugador que acaba 'MVP' sin militar en la NBA. Fue el base lituano Sarunas Jasikevicius en 2003, cuando su selección le ganó en la final a España. El actual entrenador de Fenerbahce terminó el curso 2002-2003 también como jugador azulgrana, antes de fichar por Maccabi Tel Aviv.

Los números que han acreditado el premio de mejor jugador del Eurobasket 2025 para Schröder han sido 20 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes por partido, en una media de 29 minutos. Concretamente, sus actuaciones en las semifinales y en la final han sido las que han terminado decantando la balanza en su favor, por delante de su compatriota Franz Wagner. 26 puntos y 12 asistencias contra Finlandia, que refrendó con otros 12 pases de canasta, con 16 puntos, en el partido por el título ante Turquía.

Además, este galardón a mejor jugador se une al que también consiguió en el Mundial de 2022, algo que le coloca a la altura de una leyenda del país germano como Dirk Nowitzki, que fue elegido jugador más valioso en el Mundial 2002 y el Eurobasket 2005, aunque no levantó ninguno de esos trofeos, al contrario que Schröder. En esa lista de jugadores nombrados 'MVP' de un Mundial y un Eurobasket también aparece el nombre del español Pau Gasol, junto a los yugoslavos Drazen Petrovic y Drazen Dalipagic y el soviético Serguei Belov.