Agencias

Continúan las retenciones esta mañana en los controles de Madrid-Barajas en la segunda jornada de huelga

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los controles de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registran este lunes retenciones durante la segunda jornada de huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa, después de las aglomeraciones y retrasos que se produjeron ayer domingo.

Así lo ha trasladado esta mañana Aena en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha afirmado que "los tiempos de paso por el control de seguridad se están viendo incrementados". "Lamentamos las molestias", ha añadido la compañía.

Fuentes de Aena han indicado a Europa Press que la afección en el paso por los filtros varía dependiendo de cada terminal y las horas de programación de vuelos, siendo la T4 donde hay un mayor tiempo de paso a estas horas de la mañana, con un tiempo de unos 50 minutos.

Además, el operador aeroportuario ha asegurado que está trabajando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, compañías aéreas y agentes de 'handling' para minimizar en lo posible la afección.

Según un comunicado de ayer, Trablisa pidió al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid que esta huelga sea declarada "ilegal y abusiva".

Consideran que incumple los requisitos legales y formales y vulnera el deber de "paz social" derivado por acuerdos previos. Es por ello que han adelantado que interpondrá una demanda judicial

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Atendidas 11 personas, 4 de ellas evacuadas al hospital, tras arder una nevera en un piso de Santiago

Atendidas 11 personas, 4 de

La futbolista Savannah DeMelo se encuentra "estable" tras desplomarse durante un partido

La futbolista Savannah DeMelo se

La Fiscalía insiste en tipificar el petaqueo para narcolanchas como delito: "Está en aumento y es un peligro"

La Fiscalía insiste en tipificar

López afea a Ayuso su "falta de transparencia" en migración y pide datos del reparto de menores migrantes en Madrid

López afea a Ayuso su

Por qué echar sal antes de cocinar transforma los huevos y logra un revuelto esponjoso: truco de cocinero

Infobae