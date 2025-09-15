Carmen Janeiro reaparece pletórica y muy bien acompañada en la gran tarde de su hermano Víctor

Demostrando una vez más que son una auténtica piña, la familia Janeiro Bazán ha asistido este fin de semana (casi) al completo a la corrida de Víctor Janeiro en la plaza de toros de Ubrique. Una de sus citas taurinas más esperadas del año y en la que, como no podía ser de otra manera, contó con el apoyo incondicional de sus hermanos Jesulín y Humberto Janeiro, su madre Carmen Bazán, y su mujer Beatriz Trapote, que nerviosos y emocionados siguieron atentamente la faena desde el tendido, agitando sus pañuelos blancos para pedir la oreja.

La única ausente en este cónclave familiar, María José Campanario, que alejada del foco mediática y centrada en su hijo menor, Hugo -que a sus 3 años acaba de empezar el colegio- prefirió no asistir a la corrida con su marido para no eclipsar al protagonista del día, su cuñado.

Quizás por este motivo Carmen Janeiro, en un discreto segundo plano desde que rompió con el empresario Luis Massaveu en 2021 después de diez años de relación, evitó sentarse cerca de Jesulín e intentó pasar desapercibida desde la parte superior de la plaza.

A caballo entre Portugal y Marbella, y centrada en sus negocios que nada tienen que ver con los pinitos que hizo en el mundo de la moda y la televisión en la década de los 2000, la empresaria ha reaparecido radiante y muy bien acompañada en este día tan importante para su hermano Víctor.

Sin separarse en ningún momento de un misterioso joven con el que se la vio de lo más cercana y cómplice, Carmen se mostró de lo más sonriente y divertida durante toda la faena, llegando a reclamar al torero que lanzara algún objeto al público mientras daba la vuelta al ruedo. Al ver que le hacía caso, la exmodelo levantó los brazos y saltó en un gesto espontáneo sin dejar de reírse para intentar coger el 'regalo' de Víctor. Y, aunque no lo consiguió, la persona que cogió el obsequió se lo entregó a la hermana de Jesulín que, feliz, le dio las gracias efusivamente en presencia de su atractivo acompañante.