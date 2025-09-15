Carlo Costanzia padre va a tomar medidas legales contra Mar Flores

Convertido en uno de los grandes protagonistas -y no precisamente para bien- de las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', y de las entrevistas que la modelo ha concedido en los últimos días a diferentes periodistas y programas de televisión como 'El Hormiguero', o 'Y ahora Sonsoles', Carlo Costanzia di Costigliole ha dado un paso al frente y ha decidido tomar medidas legales contra la madre de su hijo Carlo.

Como ha revelado este domingo la periodista Silvia Taulés en el programa de TVE, 'D'Corazón', el suegro de Alejandra Rubio está pasándolo francamente mal con las revelaciones que ha hecho su exmujer en su biografía y con las graves acusaciones que ha vertido sobre él, y va a demandarla. "Mar se va a enfrentar a una demanda. Carlo lleva toda la semana... Sabemos que está en horas bajas, tiene a sus hijos Pietro y Rocco en la cárcel y está pasándolo mal, pero aun así ha hablado con sus abogados, que han estado viendo todo lo que ha escrito Mar y va a demandarla por todo lo que ha escrito y por todo lo que ha dicho y vaya a decir" ha asegurado.

Uno de los episodios más duros que la modelo ha contado sobre Costanzia di Costigliole -al que acusa de haberla maltratado física y psicológicamente, de haber intentado hundirla, y de ser cruel y vengativo- es cuándo, siendo su hijo Carlo muy pequeño y teniendo ella su custodia, lo sustrajo de la guardería y se lo llevó a Italia durante semanas en las que Mar, destrozada, no sabía nada del pequeño.

"Creo que Carlo hijo no sabe de este episodio, fíjate lo que estoy arriesgando. No quiero que el padre de Carlo vuelva a abrir una guerra sobre esto porque tenemos un nieto y un hijo que ha sufrido mucho, pero estoy contando esto porque he decidido contar la verdad" se sinceraba en su entrevista con Pablo Motos, en la que confesó que si pudo recuperar al niño fue por la ayuda que le brindaron Fernando Fernández Tapias y Alessandro Lequio.

Una durísima confesión que ha hecho que Costanzia di Costigliole diga basta y haya puesto el tema en manos de sus abogados, dispuesto a demandar tanto lo que ha contado ya como lo que diga sobre él a partir de ahora, reactivando como nunca una guerra que Mar ha asegurado que no quiere volver a revivir ya que fue tras su separación, a mediados de los 90, cuando vivió los momentos más complicados de su vida.