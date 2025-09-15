Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic 2025 por su obra 'Lo sabes aunque no te lo he dicho'

Candela Sierra ha sido galardonada con el Premio Nacional del Cómic correspondiente al año 2025 por su obra 'Lo sabes aunque no te lo he dicho' (Astiberri), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado que 'Lo sabes aunque no te lo he dicho' (Astiberri) "es una obra que da peso a la idea a través del recurso narrativo y gráfico".

"Desde el humor y un cierto regusto ácido y punzante, Candela Sierra indaga en los problemas de comunicación cotidianos, poniendo el foco en la superficialidad de las relaciones, cierta miseria moral que, a veces, nos lleva a comportarnos como ovejas de un rebaño. La magistral y equilibrada narrativa hace imposible abandonar la lectura de estas pequeñas historias geniales, a veces absurdas, aunque dolorosamente verosímiles", añade en un comunicado.

Asimismo, el jurado ha señalado que Sierra tiene una "mirada fresca y excitante en la forma de entender el cómic y la habilidad para reflejar un afiladísimo análisis de nuestra sociedad sacando todo el jugo a la riqueza expresiva que ofrece el noveno arte".

El premio reconoció en su pasada edición a Bea Lema, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Paco Sordo, Ana Penyas, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner y Laura Ballester, Rayco Pulido y Miguelanxo Prado, entre otros.

Sierra nació en Ronda (Málaga) en 1990 y es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, con estancias en la Académie Royale des Beaux-Arts de Bruselas y en la Université Laval de Quebec. Fue residente de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores de Córdoba y estudió un máster especializado en cómic, en la Escuela Europea Superior de la Imagen de Angoulême (Francia), ciudad en la que también disfrutó de una residencia de creación de la Maison des Auteurs.

Ha sido galardonada, entre otros, con el Premio Valencia de Novela Gráfica con 'Rotunda', y el Premio Filmin y Premio a la mejor película de animación del festival Notodofilmfest con 'Lingua et Veritate'.