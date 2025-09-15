AV. Guillén: "La Vuelta podía haber convivido con las manifestaciones, esto no se debería repetir"

El director de La Vuelta, Javier Guillén, lamentó este lunes la mala imagen que se ofreció en la última etapa de la ronda española en Madrid, cancelada por las manifestaciones propalestinas en contra de la participación del equipo israelí, exigió "respeto" hacia la carrera y los corredores, y expresó su deseo por que estos hechos no se vuelvan a repetir.

"Es absolutamente inaceptable lo que sucedió en el circuito. No podemos sacar nada bueno de todo lo que ocurrió el domingo, y lamento mucho la imagen que se dio. Es algo que no se debería de volver a repetir. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte", manifestó el máximo responsable de La Vuelta en rueda de prensa en un hotel de Madrid.

Javier Guillén admitió que sabía que la jornada de la última etapa era "un día complicado". "Desde el principio vimos que sucedían diversos incidentes y, a partir de ahí, que en el circuito se estaban produciendo actuaciones de invasión de las calzada que ponían en riesgo que pudiéramos llevar a cabo la etapa con normalidad", prosiguió.

Guillén subrayó que La Vuelta es una carrera ciclista y "es deporte". "Somos deporte y es lo que queremos ser. Nos parece muy bien que algunos usen la plataforma de La Vuelta, pero igual que manifestamos respeto por las manifestaciones lo exigimos hacia la carrera y nuestros deportistas", indicó, al tiempo que recordó que la exclusión del equipo israelí correspondía a la Unión Ciclista Internacional (UCI).