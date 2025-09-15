Al menos 15 muertos en un nuevo brote de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur

Al menos 15 personas han muerto y 53 más han resultado heridas en un estallido de violencia intercomunitaria en Rumbek del Norte, en el estado de Lagos, según han informado este lunes las autoridades sursudanesas.

Los enfrentamientos comenzaron el sábado cuando se enfrentaron dos grupos de pastores rivales, según ha explicado el ministro de Información y Comunicación estatal en funciones de Lagos, William Koji Kirjok, en declaraciones a la cadena Eye Radio.

Los dos grupos habían llegado a Rumbek recientemente debido a las inundaciones ocurridas en sus zonas de origen, aunque la disputa es anterior, con asesinatos, venganzas y rivalidades por el control de las tierras.

Kirjok ha explicado que las autoridades han intervenido con el envío de las fuerzas de seguridad para separar a los dos grupos y mantener el orden. Investigan ya para llevar a los responsables de la violencia ante los tribunales.