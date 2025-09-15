Acusadas ocho personas por los disturbios en la manifestación convocada por la extrema derecha en Londres

La Policía Metropolitana de Londres ha informado este lunes de que ocho de las personas que fueron detenidas por los disturbios durante la manifestación convocada por la extrema derecha este fin de semana en la ciudad enfrentan cargos, que incluyen agresión y delitos contra el orden público.

A través de un comunicado, ha detallado que los acusados son hombres de entre 33 y 58 años, y a dos de ellos se les ha ordenado prisión preventiva. En un principio, los agentes realizaron más de una veintena de arrestos, pero más de una decena de personas han sido puestas en libertad bajo fianza bajo investigación.

Además, ha pedido información sobre once personas vinculadas a los disturbios: "Hemos identificado a varias personas con las que queremos hablar en relación con una serie de delitos y estamos pidiendo la ayuda del público para localizarlas", ha indicado la inspectora jefa, Natalie Norris.

"La vigilancia del orden público no termina cuando termina el evento y desde el sábado, nuestros equipos han estado trabajando para identificar a los involucrados en cualquier delito. (Hemos) revisado cientos de horas de imágenes de las cámaras de vigilancia y continúan revisando pruebas para ayudar con las investigaciones", ha agregado.

Durante la marcha, a la que asistieron más de 110.000 personas, según estimaciones de la Policía, un total de 26 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. Además de agresiones físicas, como patadas y puñetazos, se lanzaron botellas, bengalas "y otros proyectiles".