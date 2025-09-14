Agencias

Un policía colombiano muerto y seis heridos en un ataque de las FARC

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un agente de la Policía colombiana ha muerto y seis más han resultado heridos en un ataque de la guerrilla del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por alias 'Iván Mordisco'.

El fallecido ha sido identificado como David Fabián Rodríguez Navarro, de 34 años y oriundo de Bogotá, según ha informado la propia Policía.

El ataque se produjo en la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, en el departamento de Cauca cuando atacaron los guerrilleros y la población se refugió en una iglesia ante el fuego cruzado, informa la emisora Caracol Radio.

El tiroteo duró varias horas y se emplearon explosivos y ráfagas de fusil, lo que provocó graves daños en viviendas cercanas y en la casa rural del corregimiento. Los seis policías heridos están recibiendo ya atención sanitaria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Crónica del FC Barcelona - Valencia: 6-0

Crónica del FC Barcelona -

(Previa) El PSG defiende trono en una Champions menos desconocida y con cinco equipos españoles

(Previa) El PSG defiende trono

El vigente campeón de la Champions y el del Mundial de Clubes amenazan el camino del Barça

El vigente campeón de la

Liverpool y Manchester City amenazan al Real Madrid en una 'liguilla' peligrosa en la Champions

Liverpool y Manchester City amenazan

Los candidatos Liverpool, Arsenal e Inter endurecen la fase de liga de Champions del Atlético

Los candidatos Liverpool, Arsenal e