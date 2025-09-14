Agencias

Un fallecido y una herida en un accidente entre un coche y una moto en la CV-339, en Lliria

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre de 43 años ha fallecido y una mujer de 41 ha resultado herida este domingo al sufrir un accidente entre un coche y una moto en la CV-339, en el término de Lliria (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso ha entrado al CICU sobre las 12.00 horas y hasta el lugar de los hechos se han movilizado un helicóptero y una ambulancia SAMU.

El equipo médico ha asistido por politraumatismo a la mujer, que, posteriormente, ha sido trasladada en helicóptero al Hospital La Fe. Asimismo, han realizado las correspondientes maniobras de RCP y otras técnicas de estabilización al hombre, pero no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bardella advierte de que el primer ministro francés Lecornu "caerá" si no rompe con las políticas de Macron

Bardella advierte de que el

El 'Biotherm' lidera la flota en dirección a Montenegro en The Ocean Race Europe

El 'Biotherm' lidera la flota

El centro de Madrid se llena de personas con banderas y pancartas de apoyo a Palestina en la última etapa de la Vuelta

El centro de Madrid se

La organización de la Vuelta cambia el recorrido de entrada a Madrid

La organización de la Vuelta

La Universidad de Michigan (EE.UU.) crea una plaza de profesor titulado de estudios catalanes

La Universidad de Michigan (EE.UU.)