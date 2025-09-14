Terence Crawford destrona a Canelo Álvarez y se convierte en el boxeador más laureado de la historia

El estadounidense Terence Crawford sorprendió al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez en Las Vegas (Estados Unidos) para convertirse en el primer boxeador en ganar títulos indiscutibles en tres pesos diferentes en la era moderna.

El norteamericano, de 37 años, realizó una exhibición casi perfecta de contragolpes y combinaciones para destronar al rey del peso supermedio Álvarez por puntos ante más de 70.000 aficionados en el estadio Allegiant.

Crawford se llevó el combate por 116-112, 115-113, 115-113 y amplió su récord de imbatibilidad a 42 combates. Inmediatamente rindió homenaje a su oponente mexicano, al tiempo que puso en duda su propio futuro.

"Canelo es un gran campeón. Tengo que quitarme el sombrero ante él. No tengo más que respeto por Canelo. Soy un gran admirador de Canelo y hoy peleó como un campeón", indicó Crawford, más escueto cuando le preguntaron si volverá a pelear. "No lo sé. Tengo que sentarme con mi equipo y hablarlo", apuntó.

Crawford había ganado anteriormente títulos en los pesos superligero y welter, y es el primer hombre que reclama un tercero desde que Henry Armstrong ostentó tres títulos mundiales simultáneamente en la era del cinturón único en 1938.

Álvarez, varias veces campeón en cuatro categorías de peso diferentes, recibió el apoyo mayoritario del público, pero a sus 35 años le costó dominar a su rival en los primeros compases del combate. Poco a poco, Crawford empezó a aumentar la velocidad y las combinaciones, y en el sexto asalto asestó un certero golpe de izquierdas.

Álvarez se vio superado por su planteamiento directo y empezó a mostrar signos de frustración, lo que desencadenó un ardiente noveno asalto en el que la acción se detuvo brevemente cuando Crawford recibió un corte en un cabezazo accidental.

Crawford continuó lanzando combinaciones en un contragolpe intrigante, haciendo retroceder la cabeza de Álvarez en el décimo asalto, y a pesar de las escasas tarjetas de puntuación, hubo pocas dudas sobre el veredicto final.