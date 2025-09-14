Se mantiene la estabilidad en la mayor parte del país este lunes, con cielos poco nubosos o despejados

El tiempo se mantendrá estable este lunes 15 de septiembre, con cielos poco nubosos o despejados y sin cambios significativos en cuanto a la temperatura en la mayor parte del país, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

No obstante, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos y cubiertos en Galicia, Cantábrico y Pirineo, con lluvias débiles desplazándose de oeste a este y tendencia a despejar en Galicia.

Asimismo, la nubosidad abundante en el tercio oriental que dejará chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en el extremo oriental del Pirineo y del sistema Ibérico. También se esperan intervalos nubosos en otras montañas del centro peninsular, Estrecho, Alborán y Canarias occidentales.

En cuanto a las temperaturas, las máximas no experimentarán muchos cambios en la mayor parte del país. Sin embargo, en Huelva litoral, Alborán, Estrecho, Galicia, alto Ebro y en el Cantábrico experimentarán un descenso. Habrá aumento en Cataluña, Canarias y Extremadura, donde se alcanzarán los 38 grados en Badajoz. Se espera superar los 34 grados en depresiones del sudoeste peninsular y puntos de Canarias, llegando a 36 en el Guadalquivir.

Las mínimas experimentarán un aumento en gran parte de la península, aunque se esperan descensos en el noroeste, y pocos cambios en Canarias, área mediterránea y tercio sur peninsular. No bajarán de 20 grados en el área mediterránea y zonas del sudoeste.

Por la mañana, se esperan bancos de niebla en los tercios norte y este peninsulares y Baleares, más persistentes en el Cantábrico al paso del frente y posibles brumas costeras en Alborán y calima ligera alta en Canarias.

En cuento al viento, en Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, así como componentes este y sur en zonas altas. Así, se espera nordeste en litorales del sudeste peninsular, levante rolando a norte en Alborán y levante con intervalos de fuerte en el Estrecho. En el Cantábrico y norte en Galicia, se prevé noroeste con intervalos de fuerte en Rías Baixas. En el resto de la Península, vientos flojos, predominando las componentes este y sur en Baleares y tercio oriental peninsular, y la oeste en el resto, arreciando la componente norte en el norte peninsular al final.