Principales titulares de los periódicos para el lunes 15 de septiembre

EL PAÍS

-- "La protesta por Gaza pone fin a la Vuelta y abre una batalla política".

-- "El Gobierno prepara unos Presupuestos expansivos".

EL MUNDO

-- "El gran tumulto alentado por Sánchez revienta La Vuelta".

-- "Junts se asoma a una debacle electoral por su apoyo al PSOE".

ABC

-- "Las protestas jaleadas por Sánchez dan la puntilla a la Vuelta".

-- "El PP baja, la izquierda se hunde y Vox se dispara".

LA RAZÓN

-- "Las protestas propalestinas, alentadas por Sánchez, acaban con la Vuelta".

-- "Koldo gestionó el "enchufe" de la exmujer de Ábalos al llegar a Moncloa".

LA VANGUARDIA

-- "El PP acusa a Sánchez de inducir al boicot a la última etapa de la Vuelta".

-- "Madrid no da cita hasta el 2027 para ecografías por bultos en pecho y cuello".

EL PERIÓDICO

-- "La polarización se impone en la Vuelta".

-- "Más de un millón de catalanes consumen ansiolíticos".