(Previa) El Espanyol defiende su invicto ante un necesitado Mallorca

El RCD Espanyol busca este lunes en el RCDE Stadium (21.00 horas), donde ha ganado los dos encuentros celebrados este curso, mantener su invicto frente a un RCD Mallorca que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada y que espera hacerlo en el último partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

Los de Manolo González llegaron al parón por selecciones en la zona noble de la tabla, con los mismos siete puntos que su eterno rival, el FC Barcelona, y sin haber encajado todavía una derrota en las tres fechas que van de temporada.

Después de sorprender en casa al Atlético de Madrid (2-1), empataron en Anoeta (2-2), pero una semana después volvieron a la senda del triunfo ante Osasuna (1-0), de nuevo en Cornellà. Así, el cuadro perico tratará de mantenerse invicto y seguir haciéndose fuerte al calor de su público.

Enfrente, el equipo bermellón ha iniciado de manera completamente diferente el campeonato. En sus dos partidos en el Estadi Mallorca Son Moix, cayó con el Barça (0-3) y empató con el RC Celta (1-1), y antes del parón sucumbió en el Santiago Bernabéu ante el líder Real Madrid (2-1).

Eso sí, los de Jagoba Arrasate ya han dejado atrás dos de los partidos más complicados de la primera vuelta, y esperan poder centrarse en abandonar los puestos de descenso; solo un punto les separa de la zona de permanencia.

La única duda en el cuadro catalán es la de Javi Hernández, recuperado de una fractura de metatarsiano, mientras que los mallorquinistas se mantienen pendientes del estado de Javi Llabrés pero recuperan a Dani Rodríguez tras los diez días de castigo por sus palabras contra Arrasate.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

RCD Espanyol - RCD Mallorca. 21.00 horas.