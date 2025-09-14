PP-A dice que "lo único que Sánchez, Montero y el PSOE pueden ofrecer a Andalucía es ineficacia, corrupción y agravios"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha cuestionado este domingo "la parálisis y la inutilidad del Gobierno de Sánchez" y ha añadido que "lo único que Sánchez, Montero y el PSOE pueden ofrecer a Andalucía es ineficacia, corrupción y agravios".

"Como no puede sacar ninguna medida, ninguna ley, no tiene voz en el panorama internacional, ni aliados, ni estrategia, va a dedicarse a la oposición a los presidentes autonómicos", ha advertido en declaraciones a los medios Repullo, al tiempo que ha subrayado que "como no puede crear, se va a dedicar a destruir, a intentar confundir a la ciudadanía, a usar las instituciones para dividir y polarizar".

"Lo hemos visto en Málaga", ha dicho aludiendo al acto celebrado por el PSOE en Málaga al que Sánchez ha acudido acompañado de María Jesús Montero. "Una visita en la que ha aprovechado los recursos públicos, los recursos de todos los españoles para montarse un mitin para hacer propaganda, un mitin para hacer política y un mitin para criticar a los presidentes autonómicos, en este caso al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno", ha añadido.

Según Repullo, "a eso se dedica", afirmando que "no hace gestión, la gestión es ineficaz, fundamentada en el agravio a las comunidades autónomas como la andaluza, donde no gobierna el PSOE, y se dedica a hacer política con dinero público para criticar a los presidentes autonómicos del PP".

"QUIEREN TRAER A ANDALUCÍA EL PEOR PASADO"

Repullo ha incidido en que "ese es el modelo que Sánchez, que quiere traer Andalucía de la mano de María Jesús Montero un modelo caracterizado por la ineficacia y el agravio, y lo vemos permanentemente en el trato con el que perjudica a Andalucía y con la corrupción".

En este sentido, el secretario general del PP de Andalucía se ha referido a la "retahíla de casos de corrupción al que se le une ahora el caso Gasolinera, donde una persona que está integrada en el gobierno de Pedro Sánchez, una persona que trabajaba en la delegación del Gobierno de España en Andalucía, se ha visto implicado presuntamente en otro caso de corrupción".

Antonio Repullo ha puesto el acento en que "el PSOE suma escándalo tras escándalo", en referencia a la investigación de la UCO sobre la gestión de una parcela de suelo público en el barrio de Pino Montano durante el mandato de Juan Espadas. "Un nuevo pelotazo en Sevilla del PSOE-A con Juan Espadas beneficiando a sus compañeros de partido" ha señalado para cuestionar a continuación si "para eso quiere el PSOE el poder".

"Les da igual Andalucía y ya estamos cansados de que cada poco tiempo salte un nuevo caso de corrupción socialista", ha manifestado Repullo, que ha argumentado que "ahora, con la dimisión de Rafael Pineda, ya son dos ceses en la Delegación del Gobierno en apenas unos meses, estando el primero relacionado con el caso Koldo y ahora con el fraude de las gasolineras en Sevilla". "Siempre lo mismo: redes clientelares, adjudicaciones irregulares y dinero público en entredicho", ha subrayado.

La Vía Andaluza funciona

El secretario general del PP de Andalucía ha valorado que "frente a eso está el trabajo eficaz de los alcaldes del PP" como el alcalde de Sevilla y, por supuesto, el Gobierno de Juanma Moreno "fundamentado en esa Vía Andaluza, la de un gobierno que escucha, que responde y que avanza y hace avanzar Andalucía y a los andaluces cada día".

Antonio Repullo ha agradecido el "trabajo contundente y constante que está haciendo el conjunto de la organización en Sevilla, de la mano de la sociedad civil, durante los últimos tiempos y que están colocando al PP en la provincia sevilla y en su capital como el partido preferido, el favorito para gestionar los intereses de los sevillanos ahora y en el futuro inmediato y en el futuro próximo".

A su juicio, Sánchez, Montero y el PSOE "representan la antipolítica". Así, ha afirmado que María Jesús Montero "es incapaz de sacar adelante unos presupuestos, tiene a Andalucía infrafinanciada mientras firma la financiación singular y el cupo separatista con los independentistas y tiene las manos quemadas por un entorno corrupto". "Con esos méritos es incompatible ser candidata en Andalucía", ha dicho.

Por su parte, el presidente provincial del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado que el PP provincial inicia el presente curso político "preparado para seguir sumando al gran cambio y el avance imparable de Andalucía", que se inició en 2019 con la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Así, ha destacado que con en esta intermunicipal, en la que ha tenido un "papel muy importante" la sociedad civil, "reafirmamos el compromiso con los ciudadanos, situándolos en el centro del debate sobre el modelo de provincia y el empleo del futuro". "Para el PP es fundamental la escucha activa y el diálogo con la sociedad civil y las instituciones, recogiendo sus propuestas y transformándolas en soluciones reales que fortalezcan el presente y garanticen el futuro de nuestra tierra", ha recalcado Sánchez.

LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR

Por último, el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, ha destacado que, "dos años después, Sevilla está en marcha, hemos desbloqueado proyectos que llevaban parados décadas y hemos empezado a hacer las cosas de otra manera".

"Nos hemos convertido en la capital española de la VPO, ya hemos cumplido al 100% nuestro compromiso de poner en marcha 2.200 viviendas protegidas en este mandato. En cambio, el PSOE solo construyó 83 viviendas en ocho años", ha subrayado antes de recordar que han "puesto en marcha la mayor convocatoria de ayudas para ascensores de la historia del Ayuntamiento, más de 10 millones de euros, y 41 ya están en marcha frente a los ocho que el PSOE construyó en ocho años".

"Lo mejor está por llegar, esto es solo el inicio de un gran proyecto de transformación que se llama Sevilla, un proyecto a largo plazo en el que vamos a hacer que Sevilla sea el motor de Andalucía, un proyecto para transformar esta ciudad como nunca se había hecho en décadas", ha asegurado el alcalde.

Finalmente, también se ha referido a la investigación de la UCO en Emvisesa, mostrando su "respeto por las diligencias judiciales" y recordando que "en los ocho años en los que el PSOE gobernó Sevilla capital solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial". "Quizás estaban más preocupados de otras cuestiones que de construir viviendas para los jóvenes que lo necesitaban", ha concluido Sanz.