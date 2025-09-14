Agencias

Muere uno de los heridos en el tiroteo en un parque de Mollet del Vallès (Barcelona)

Por Newsroom Infobae

Uno de los heridos que se encontraba en estado crítico tras el tiroteo en un parque de Mollet del Vallès (Barcelona) ha muerto en el hospital, informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado este domingo.

Los Mossos recibieron un aviso de un incidente con arma de fuego en el Parc dels Colors de Mollet sobre las 0:35 horas del sábado, donde encontraron tres heridos graves por arma de fuego, dos en estado crítico y uno menos grave.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Nord ha abierto una investigación que se encuentra en secreto de sumario para esclarecer los hechos.

EuropaPress

