Modesto Lomba recuerda con orgullo a Giorgio Armani

La X edición de 'Madrid es Moda' reunió este fin de semana en Madrid a rostros conocidos en la Plaza de Oriente como Laura Sánchez, Lucía y Palito Dominguín, Marta López Álamo, Patricia Pardo, Samantha Hudson, Modesto Lomba o Javier Ortega Smith entre otros.

Allí, Europa Press pudo hablar en exclusiva con Modesto Lomba y al preguntarle por el triste fallecimiento de Giorgio Armani hace más de una semana a los 91 años de edad, el diseñador no dudó en alabar su figura en el mundo de la moda.

"Yo diría que la pérdida de Armani es una pérdida importante para la moda internacional porque probablemente fue el primer diseñador de pret-a-porter que elevó la forma de entender la moda, ya que el pret-a-porter lo elevó al nivel de la alta costura", explicaba.

Además, Modesto Lomba confesaba que de su trabajo "todos, de alguna forma, hemos vivido o bebido también y nos ha ayudado también a posicionar el trabajo que hacemos", recordaba con orgullo.