Manifestantes propalestinos ocupan el recorrido de la Vuelta en el centro de Madrid

Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España debido a las protestas propalestinas, protagonizando así los primeros incidentes.

La organización de la Vuelta ha anunciado en torno a las 17.30 horas un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y ha modificado la entrada a Madrid.

En concreto, se ha evitado el paso por el centro de Alcobendas y los ciclistas han ido por una variante.

Los manifestantes propalestinos han ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía ha tenido que cargar contra ellos.

La Vuelta Ciclista a España pondrá este domingo en Madrid el punto y final a una 90 edición de la ronda española marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de denuncia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.