Agencias

Lucía Bosé y Palito Dominguín hablan de Miguel Bosé en su vuelta a los escenarios

Por Newsroom Infobae

Guardar

Lucía Bosé y Palito Dominguín se dejaron ver este sábado en la X edición de 'Madrid es Moda', un evento de moda que también reunió a grades rostros conocidos en la Plaza de Oriente de Madrid como Laura Sánchez, Marta López Álamo, Patricia Pardo, Samantha Hudson, Modesto Lomba o Javier Ortega Smith entre otros.

Madre e hija hablaron en exclusiva para las cámaras de Europa Press y desvelaron que han visto "fantástico" e "inmejorable" a Miguel Bosé en su vuelta a los escenarios. Tanto que no dudaron en compararle como "el buen vino, mejora con los años, está guapísimo, espectacular y tiene otro tipo de energía".

La hija de Lucía Bosé recordó a Giorgio Armani tras su fallecimiento hace más de una semana y desveló que "mi madre lo conocía" y comentaba que "es entrañable, un icono. Todo el mundo tiene una pieza de Armani, no sé cómo se las apaña, pero en el fondo del armario siempre hay algo de Armani. Y yo tengo un esmoquin de Armani".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los Reyes viajan a Egipto en su primera visita de Estado para seguir estrechando la relación bilateral

Los Reyes viajan a Egipto

El Ejército de Níger confirma la muerte de 14 militares en una emboscada de un "grupo terrorista"

El Ejército de Níger confirma

Janire González-Etxabarri avanza firme en el Mundial de surf

Janire González-Etxabarri avanza firme en

El Congreso avanza esta semana en la reforma legal para que los funcionarios puedan jubilarse a los 72 años

El Congreso avanza esta semana

Cerca de 800 gazatíes se encuentran acogidos en el sistema español de protección internacional

Cerca de 800 gazatíes se