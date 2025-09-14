Lucía Bosé y Palito Dominguín hablan de Miguel Bosé en su vuelta a los escenarios

Lucía Bosé y Palito Dominguín se dejaron ver este sábado en la X edición de 'Madrid es Moda', un evento de moda que también reunió a grades rostros conocidos en la Plaza de Oriente de Madrid como Laura Sánchez, Marta López Álamo, Patricia Pardo, Samantha Hudson, Modesto Lomba o Javier Ortega Smith entre otros.

Madre e hija hablaron en exclusiva para las cámaras de Europa Press y desvelaron que han visto "fantástico" e "inmejorable" a Miguel Bosé en su vuelta a los escenarios. Tanto que no dudaron en compararle como "el buen vino, mejora con los años, está guapísimo, espectacular y tiene otro tipo de energía".

La hija de Lucía Bosé recordó a Giorgio Armani tras su fallecimiento hace más de una semana y desveló que "mi madre lo conocía" y comentaba que "es entrañable, un icono. Todo el mundo tiene una pieza de Armani, no sé cómo se las apaña, pero en el fondo del armario siempre hay algo de Armani. Y yo tengo un esmoquin de Armani".