La surfista española Janire González-Etxabarri, campeona del mundo en El Salvador

Por Newsroom Infobae

La surfista española Janire González-Etxabarri se ha proclamado campeona del mundo en los ISA World Surfing Games 2025 tras imponerse con autoridad durante la final disputada este domingo en La Bocana (El Salvador).

Con un total de 14.57 puntos (7.50 + 7.07), la vasca dominó una manga final de alto nivel y donde se midió a la portuguesa Yolanda Sequeira, a la australiana Sally Fitzgibbons y a la peruana Arena Rodríguez. Ante la igualdad imperante hasta los últimos minutos, González-Etxabarri supo construir su serie con temple y firmó esas dos sólidas puntuaciones.

"Este resultado sitúa a Janire en lo más alto del surf internacional y supone un hito para la Federación Española de Surfing, que cierra así su participación en el ISA World Surfing Games 2025 con un título mundial individual", destacó la propia Federación Española en su página web.

Por último, la Federación expresó en la misma nota "profundo orgullo y admiración" hacia González-Etxabarri "no solo por su victoria, sino por el camino recorrido". Así, elogió "su constancia, determinación y humildad" como la "clave para alcanzar este logro". "Queremos agradecer a todo el equipo técnico y al resto de deportistas que han formado parte de esta edición por su compromiso y espíritu competitivo", zanjó el texto.

