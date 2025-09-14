Agencias

Israel reprocha a Sánchez que "animara" a los manifestantes y la "vergüenza" de la cancelación de La Vuelta

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "animara" a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista, que considera una "vergüenza" para España.

"Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle", ha publicado Saar en su cuenta en la red social X.

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que "la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista". "Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!", ha concluido.

La última etapa de La Vuelta, que terminaba en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel asegura que algunos dirigentes de Hamás han solicitado salir de la Franja de Gaza

Israel asegura que algunos dirigentes

AMP. Pablo Carreño culmina la remontada ante Dinamarca y mete a España en la Final a 8

AMP. Pablo Carreño culmina la

Muere una persona en un bombardeo israelí en el sur de Líbano pese al alto el fuego

Muere una persona en un

Feijóo denuncia que el Gobierno "ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta" y Sánchez "estará orgulloso"

Feijóo denuncia que el Gobierno

Al menos 45 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer de este sábado

Al menos 45 muertos en