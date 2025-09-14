Agencias

Israel intercepta un dron lanzado desde Yemen

Por Newsroom Infobae

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo que ha interceptado un nuevo dron lanzado desde Yemen, sin que los hutíes, que han llevado a cabo ataques contra Israel y han prometido "vengarse" tras la muerte de numerosos altos cargos de su Gobierno en un bombardeo perpetrado la semana pasada por Israel contra la capital, Saná, se hayan pronunciado por ahora sobre este incidente.

"Tras las alertas activadas recientemente en la región de Aravá (sur), la Fuerza Aérea ha interceptado un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde Yemen. Se activaron las alertas de cohetes y misiles ante la preocupación por la caída de fragmentos por la interceptación", reza un breve comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

EuropaPress

